АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Великих Луках. ФОТО

Пассажир пострадал в ДТП из-за пьяного водителя в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, 8 июня в 17.20, возле дома 47/50 по улице Щорса.

Водитель 1954 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Солярис», выбрал небезопасный боковой интервал и допустил столкновение с «Рено Сценик» под управлением гражданина 1962 года рождения, двигающемуся со встречного направления.

Пассажир «Рено» получила телесные повреждения. Водитель «Хендай» находился в состоянии опьянения. Водитель «Рено» трезв.

Водители и пострадавшая – жители Великих Лук.