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Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Дедовичах

Нетрезвый водитель пострадал при съезде автомобиля в кювет в Дедовичском районе. Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

Водитель 1964 года рождения оказался нетрезвым за рулем «Рено Меган» вечером 14 августа. На закругленном участке дороги Дубровка – Дедовичи, у деревни Крючково, неверно выбрав скорость, он не справился с управлением. В результате этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

При освидетельствовании сотрудники полиции обнаружили в крови у мужчины 0,66 промилле алкоголя. Сразу от госпитализации мужчина отказался, но сегодня, 16 августа, он обратился в больницу с подозрением на перелом ребра и другие телесные повреждения.