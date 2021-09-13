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Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе

Два человека пострадали в ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото здесь и далее: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Инцидент произошел 13 сентября в 11.10 на 450 километре трассы М-9 «Балтия». 41-летний мужчина на «Шевроле Авео» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Ниссан Тиида» под управлением 61-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и 39-летний пассажир «Ниссана» обратились в лечебное учреждение.