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Пострадавшая в ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове получила ушиб крестца

Стали известны новые подробности ДТП на Ленинградском шоссе в Пскове 4 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД по городу Пскову, пострадавшая пассажирка легковой автомашины получила ушиб крестца.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Фольксваген Поло», мужчина 1994 года рождения, не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средства и совершил столкновение с «Газелью» под управлением мужчины 1992 года рождения.

Пострадала пассажирка «Фольксвагена», женщина 1997 года рождения. Она была доставлена в районную больницу, там ей диагностирован ушиб.

Оба водителя трезвые. Водитель «Фольксвагена» рассказал сотрудникам полиции, что ехал по Ленинградскому шоссе со стороны Крестов в сторону Санкт-Петербурга. Когда двигавшаяся впереди «Газель» снизила скорость при подъезде к улице Луговой, он предпринял неудачную попытку произвести экстренное торможение.