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Пьяный водитель врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове

Пьяный автомобилист без водительских прав врезался в автобус на Ленинградском шоссе в Пскове. ДТП произошло 21 октября в 3.15 у дома №26 Б. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Нетрезвый 36-летний водитель на автомашине «Фольксваген Пассат» догнал автобус «Ютонг» под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП никто не пострадал.

В ГИБДД добавили, что водитель легкового автомобиля ранее привлекался к ответственности за нетрезвое вождение - он был лишен водительского удостоверения. Срок наказания на момент ДТП не истек. В связи с этим решается вопрос о возбуждении уголовного дела.