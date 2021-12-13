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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Петербуржец не стал извиняться перед матерью погибшего в ДТП с его участием подростка

14.12.2021 17:21|ПсковКомментариев: 0

Жителя города Санкт-Петербурга осудили за смертельное ДТП в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью в июне 2020 года на участке автодороги Опочка - Дубровка до границы республики Беларусь, расположенного вне населенного пункта. Водитель автомобиля «Хендай Соната» не обеспечил достаточную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении мопеда, не смог соблюсти необходимый боковой интервал и безопасную скорость движения, в результате произошло столкновение. 

В ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир мопеда, он получил травмы различной степени тяжести, от которых спустя трое суток умер в лечебном учреждении. Туда его госпитализировали в состоянии комы, в сознание он так и не пришел.

Подсудимый частично признал свою вину в содеянном, но настаивал на обоюдной виновности обоих участников дорожного движения. За период предварительного следствия и во время судебного следствия по уголовному делу он не принес своих извинений матери несовершеннолетнего, не предпринял мер к возмещению причиненного морального и материального вреда.

Мужчину признали виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы, отбывать его он должен в колонии-поселении. Приговор суда обжалован и пока не вступил в законную силу.

Теги: #ДТП #Себежский район #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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