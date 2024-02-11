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Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе увеличилось до 17 человек

Количество пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Пушкиногорском районе увеличилось до 17 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фото: МЧС РФ

«В Псковской области мои коллеги из Госавтоинспекции разбираются в причинах и обстоятельствах серьезной аварии. Сегодня около 9.40 в Пушкиногорском районе Псковской области, у деревни Новгородка, столкнулись автобус, в котором группа детей ехала на экскурсию в областной центр, и большегрузный автомобиль», - написала она.

По предварительной информации, пострадали 17 человек: 4 взрослых и 13 детей. Несколько человек госпитализированы, остальным оказывается медицинская помощь на месте.

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На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Их действия координирует начальник УГИБДД УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Семенов.