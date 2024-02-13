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«Росгосстрах» ждет обращений от пассажиров школьного автобуса, попавшего в ДТП в Пушкиногорском районе

«Росгосстрах» ожидает обращения от пассажиров школьного автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие в деревне Новгородка Пушкиногорского района 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

Дорожно-транспортное происшествие с автобусом, перевозившим детей, произошло на 379-м километре трассы Р-23 в Пушкиногорском районе 12 февраля. Школьники направлялись на экскурсию в Псков. Водитель автобуса, стараясь избежать столкновения с фурой, съехал в кювет. По предварительным данным, медицинская помощь понадобилась 12 пассажирам, восемь из которых — дети.

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Гражданская ответственность компании-перевозчика застрахована в «Росгосстрахе». Компания готова организовать страховые выплаты пострадавшим в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП).

Как рассказал директор филиала «Росгосстраха» в Псковской области Николай Басов, чтобы получить страховые выплаты, пассажиры или их законные представители должны обратиться с заявлением в ближайший офис «Росгосстраха» в городе Пустошка, улица Октябрьская, дом №40 (или по номерам «горячей линии»: 0530 для звонков с мобильных и 8-800-200-09-00) и предоставить следующее: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, документ от перевозчика о произошедшем событии, документы из медучреждения с указанием характера полученных травм, диагноза и периода лечения, а также реквизиты банковского счета.

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Размер выплаты страхового возмещения рассчитывается в процентах от страховой суммы в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением правительства РФ №1164, и зависит от характера, степени повреждения и локализации травмы. Например, за перелом бедра положена выплата от 80 до 300 тысяч рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч рублей в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. При этом минимальная травма – ушибы или ссадины – оценивается в 1 тысячу рублей. В случае, если за полученные потерпевшим лицом травмы разного характера и локализации предусмотрена выплата несколькими статьями нормативов, общий размер страхового возмещения определяется путем их суммирования. Страховая сумма определена законом об ОСГОП и в случае причинения вреда здоровью составляет 2 млн рублей.

Как отметил Николай Басов, всего в прошлом году по программам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков пассажиров (ОСГОП) компания выплатила в различных регионах страны почти 37,9 млн рублей.