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Автоледи из Палкино выехала на встречку и устроила ДТП с пострадавшими

Два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Палкинском районе 3 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП произошло около 9.40 на 23-м километре дороги Псков - Кислово - Палкино у деревни Лещихино.

Водитель автомобиля Chevrolet Lanos, жительница Палкино 1993 года рождения, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, совершила столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением мужчины 1973 года рождения.

В результате ДТП водитель Hyundai получил ушибы и не госпитализирован, автоледи доставили в больницу с переломом.

По данному факту проводится проверка.