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Тюнингованный Toyota Mark II оказался на зеленой зоне в Пскове после столкновения с синим фургоном на Чудской

Автомобиль Toyota Mark II оказался на зеленой зоне в Пскове после столкновения с Volkswagen Transporter на улице Чудской. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 13 августа в 16.30 напротив дома ​Ижорского Батальона, 5Г.

Мужчина 1981 года рождения за рулем Volkswagen совершил столкновение с Toyota под управлением мужчины 1979 года рождения. Пострадавших нет. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия. Предположительно, Volkswagen поворачивал на главную дорогу, а автомобиль Toyota двигался по улице Чудской. По факту происшествия проводится административное расследование.

Добавим, в результате столкновения был сбит дорожный знак, у тюнигованной Toyota Mark II отвалился бампер.