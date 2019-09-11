АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов?

Ликвидирован очередной удобный переход на пересечении улицы Свердлова и Октябрьского проспекта. Людей заставляют ходить кругами, искать переходы и проходить лишние сотни метров. А ведь если для автомобиля проехать 100 метров дело нескольких секунд, то пешеход, а тем более если человек в преклонном возрасте или инвалид, затратит на это не одну минуту. Для пешего человека искать более короткий и прямой путь гораздо более важно, чем для водителя автомобиля, поскольку удлинение пути для пешехода оборачивается весьма существенными затратами сил и персонального времени.

Вообще в последнее время в нашем городе обозначилась очень нехорошая тенденция на ликвидацию пешеходов. В то время как во всем мире идет развитие пешеходного и велосипедного движения, ограничивают скорость для автомобилей с помощью средств успокоения трафика, уменьшают количество автопарковок, тем самым повышая комфорт и безопасность людей в городе, у нас делается ровно наоборот: ликвидируются переходы, оставляя в лучшем случае П-образные, ставятся заборы, прозванные в народе скотопрогонами, и делаются бесплатные автопарковки вместо деревьев и тротуаров. На каждой комиссии по БД выносится предложение на ликвидацию очередного якобы лишнего перехода. Нам как бы намекают, что пешеходам в городе не место - пересаживайтесь в автомобили. Помимо всего прочего получается, что город не заинтересован и в развитии туризма?

В то время как в других странах исторические центры делаются полностью пешеходными, у нас Окольный Город и так разрезан двумя магистральными улицами, так и еще и ликвидируются и без того слабые пешеходные связи между частями исторического кластера. П-образные переходы, искривляющие пешеходный маршрут и заставляющие людей переходить дорогу три раза вместо одного; длительные ожидания на светофорах и короткие пешеходные фазы; парковки на тротуарах - все это делает пешеходную среду неудобной, заставляя людей отказываться от походов пешком и выбирать автомобиль.

Ведь чем более удобная инфраструктура создается для личного транспорта и неудобная для пешеходов, тем больше будет в городе автомобилей. Чем шире проезжая часть и больше парковок, уже тротуары и меньше переходов, тем меньше людей будет ходить пешком и ездить на велосипеде и тем больше они будут пересаживаться в автомобили. Предложение рождает спрос: чем более удобная инфраструктура для автомобилей, тем их больше будет.

Но зачем нужен город, в котором невозможно перемещаться пешком? Город без пешеходов обречен. Делая город удобным только для водителей, мы игнорируем проблемы остальных людей, которые по разным причинам не могут водить личный автомобиль, фактически делая город для них недоступным.

Псков город маленький и развивать пешеходное и велосипедное движение здесь вполне естественно. У нас вся центральная часть города является исторической, здесь множество старых зданий, памятников культурного наследия, церквей и парков. Городской туризм является полностью пешеходным, именно пешеходы покупают товары в маленьких уличных магазинах и останавливаются в уличных кафе, тем самым поддерживая малый бизнес в городе, в то время как водители автомобилей просто проезжают на скорости мимо. Нужно стремиться к тому, чтобы полностью ликвидировать транзитный трафик через Окольный Город, оставив только общественный транспорт.

Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, повысить туристическую привлекательность и сделать город удобным и безопасным для людей. Вместо ликвидации переходов и установки заборов нужно заставить водителей снижать скорость с помощью искривления полос движения, островков безопасности и приподнятых пешеходных переходов - эти элементарные способы уже на практике доказали свою эффективность во всем мире, где успешно применяются и позволяют снизить уровень ДТП с пешеходами до нуля.

Александр