←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Пушкинский тупичок
бензин или жидкое золото?
Трасса Р-23: дорога смерти
Работы на троечку
Права только через госуслуги
Катафоты на «зебре»
ещё Интерактив 11.09.2019 10:512 Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье 19.09.2019 17:060 Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов? 18.09.2019 22:029 Интерактив: Пешеходам здесь не место 11.09.2019 10:512 Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье 06.09.2019 10:086 Фотофакт: Вжух! И к нашему крыльцу ведет пешеходный переход 02.09.2019 16:591 Фотофакт: К новому учебному году устанавливают не только «лежачих полицейских»
 
 
 
 
 
АвтоМир / Интерактив

Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов?

19.09.2019 17:06|ПсковКомментариев: 0

Ликвидирован очередной удобный переход на пересечении улицы Свердлова и Октябрьского проспекта. Людей заставляют ходить кругами, искать переходы и проходить лишние сотни метров. А ведь если для автомобиля проехать 100 метров дело нескольких секунд, то пешеход, а тем более если человек в преклонном возрасте или инвалид, затратит на это не одну минуту. Для пешего человека искать более короткий и прямой путь гораздо более важно, чем для водителя автомобиля, поскольку удлинение пути для пешехода оборачивается весьма существенными затратами сил и персонального времени.

Вообще в последнее время в нашем городе обозначилась очень нехорошая тенденция на ликвидацию пешеходов. В то время как во всем мире идет развитие пешеходного и велосипедного движения, ограничивают скорость для автомобилей с помощью средств успокоения трафика, уменьшают количество автопарковок, тем самым повышая комфорт и безопасность людей в городе, у нас делается ровно наоборот: ликвидируются переходы, оставляя в лучшем случае П-образные, ставятся заборы, прозванные в народе скотопрогонами, и делаются бесплатные автопарковки вместо деревьев и тротуаров. На каждой комиссии по БД выносится предложение на ликвидацию очередного якобы лишнего перехода. Нам как бы намекают, что пешеходам в городе не место - пересаживайтесь в автомобили. Помимо всего прочего получается, что город не заинтересован и в развитии туризма?

В то время как в других странах исторические центры делаются полностью пешеходными, у нас Окольный Город и так разрезан двумя магистральными улицами, так и еще и ликвидируются и без того слабые пешеходные связи между частями исторического кластера. П-образные переходы, искривляющие пешеходный маршрут и заставляющие людей переходить дорогу три раза вместо одного; длительные ожидания на светофорах и короткие пешеходные фазы; парковки на тротуарах - все это делает пешеходную среду неудобной, заставляя людей отказываться от походов пешком и выбирать автомобиль.

Ведь чем более удобная инфраструктура создается для личного транспорта и неудобная для пешеходов, тем больше будет в городе автомобилей. Чем шире проезжая часть и больше парковок, уже тротуары и меньше переходов, тем меньше людей будет ходить пешком и ездить на велосипеде и тем больше они будут пересаживаться в автомобили. Предложение рождает спрос: чем более удобная инфраструктура для автомобилей, тем их больше будет.

Но зачем нужен город, в котором невозможно перемещаться пешком? Город без пешеходов обречен. Делая город удобным только для водителей, мы игнорируем проблемы остальных людей, которые по разным причинам не могут водить личный автомобиль, фактически делая город для них недоступным.

Псков город маленький и развивать пешеходное и велосипедное движение здесь вполне естественно. У нас вся центральная часть города является исторической, здесь множество старых зданий, памятников культурного наследия, церквей и парков. Городской туризм является полностью пешеходным, именно пешеходы покупают товары в маленьких уличных магазинах и останавливаются в уличных кафе, тем самым поддерживая малый бизнес в городе, в то время как водители автомобилей просто проезжают на скорости мимо. Нужно стремиться к тому, чтобы полностью ликвидировать транзитный трафик через Окольный Город, оставив только общественный транспорт.

Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе, повысить туристическую привлекательность и сделать город удобным и безопасным для людей. Вместо ликвидации переходов и установки заборов нужно заставить водителей снижать скорость с помощью искривления полос движения, островков безопасности и приподнятых пешеходных переходов - эти элементарные способы уже на практике доказали свою эффективность во всем мире, где успешно применяются и позволяют снизить уровень ДТП с пешеходами до нуля.

Александр

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 4579 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.09.2019, 17:310 ГИБДД проводит проверку по жалобе псковичке, зажатой с ребенком дверью автобуса 19.09.2019, 17:060 Интерактив: Город взял курс на ликвидацию пешеходов? 19.09.2019, 16:580 «Убитые дороги Пскова» станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 19.09.2019, 15:510 Изменится график движения автобуса Псков - Новосокольники - Великие Луки
19.09.2019, 15:250 В Пскове автобус ехал с зажатыми в двери женщиной и 4-летней девочкой 19.09.2019, 14:440 Акцию «Сбавь скорость!» провели в Псковской области сотрудники Госавтоинспекции 19.09.2019, 14:440 Главный тренер футбольного клуба «Псков-747»: Я не думаю, что авария прошла бесследно 19.09.2019, 09:440 Россияне забросили свои автомобили из-за дорогого бензина - ВЦИОМ
18.09.2019, 22:029 Интерактив: Пешеходам здесь не место 18.09.2019, 20:437 Фотофакт: В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте 18.09.2019, 19:111 Кто заплатит за ОСАГО больше? 18.09.2019, 18:293 В субботу изменится схема движения автобусов в Пскове
18.09.2019, 11:240 Безработный великолучанин угнал «Шкоду», чтобы «просто покататься» 18.09.2019, 10:380 Мотоциклист пострадал в тройном ДТП в Великих Луках 18.09.2019, 10:172 Поток транспорта через Идрицу увеличится из-за обрушения моста через реку Неведрянка - глава Себежского района 18.09.2019, 08:560 Водитель «Мицубиси» врезался в «Гольф», ограждение и дерево на улице Горького в Пскове
18.09.2019, 08:190 Эксперты дали прогнозы по ценам на бензин 17.09.2019, 22:300 Михаил Ведерников дал поручение оперативно подготовить проектно-сметную документацию по восстановлению обрушившегося моста в Себежском районе 17.09.2019, 21:470 В Себежском районе «Нива» сильно пострадала в аварии из-за обрушившегося моста 17.09.2019, 17:570 «Форд» и «Ауди» столкнулись на улице Труда
17.09.2019, 17:480 Почти 100 нарушений водителями автобусов выявили псковские дорожные инспекторы 17.09.2019, 12:221 Псков-Лада дарит пенсионерам скидки на услуги сервиса 17.09.2019, 09:421 Очередной аукцион на ремонт перекрестка Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове завершился неудачно 17.09.2019, 09:320 6-летняя девочка пострадала в ДТП на улице Коммунальной в Пскове
16.09.2019, 20:291 Уголовное дело возбуждено в отношении начальника гдовского ГИБДД по факту сокрытия ДТП 16.09.2019, 18:235 Улицу Леона Поземского в Пскове закроют на ремонт за 350 млн рублей 16.09.2019, 17:320 На площади Ленина в Пскове легковой автомобиль въехал в автобус 16.09.2019, 16:465 На улице Максима Горького в Пскове столкнулось несколько автомобилей
16.09.2019, 16:380 В ДТП на трассе Великие Луки - Новосокольники пострадала автоледи 16.09.2019, 12:111 964 водителя привлечены к ответственности в Пскове за тонировку стекол с начала года 16.09.2019, 09:385 Администрация Пскова объявила аукционы на ремонт еще 6 улиц 16.09.2019, 08:451 Трактор врезался в ВАЗ в Островском районе, три человека пострадали
15.09.2019, 13:570 Фура и легковушка столкнулись в районе деревни Черская в Палкинском районе 15.09.2019, 13:310 В Невельском районе перевернулся микроавтобус 15.09.2019, 12:290 В результате ДТП в Великих Луках пострадали женщина и ребенок 15.09.2019, 11:240 Автобус с футболистами клуба «Псков-747» попал в ДТП
13.09.2019, 17:540 Назван средний возраст владельцев автомобилей Toyota в России 13.09.2019, 17:421 Ремонтные работы на участке дороги «Гдов - Краколье» вышли на финишную прямую 13.09.2019, 12:530 Водитель, уснувший за рулем, устроил ДТП на Ленинградском шоссе 13.09.2019, 10:320 В Минфине спрогнозировали снижение цен на ОСАГО для «идеальных» водителей
13.09.2019, 09:562 На псковских автобусных остановках появятся 7 новых информационных табло 13.09.2019, 08:142 Росстандарт узнал о недоливе на каждой пятой заправке 12.09.2019, 16:311 Выезд «Шкоды» на встречку стал причиной ДТП в Стругокрасненском районе 12.09.2019, 14:120 За неделю псковские спасатели 22 раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП
12.09.2019, 13:240 В Псковской области готовят ремонт моста через реку Обдех в Печорском районе 12.09.2019, 12:071 Дорожники заменили 14 водопропускных труб на трассе Р-56 в Псковской области 12.09.2019, 11:100 Полицейским пришлось стрелять для остановки пьяного водителя в Пскове 12.09.2019, 10:320 Старт акции «Безопасный путь в школу» дали единороссы в Невеле
12.09.2019, 10:261 5-летнего мальчика сбили на улице Труда в Пскове 12.09.2019, 10:100 В Стругокрасненском районе при лобовом столкновении фуры и легкового автомобиля пострадали два человека 12.09.2019, 09:560 Стоимость билета на автобус «Псков - Витебск» снижена 12.09.2019, 09:370 Псковичам предлагают программы льготного кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» от 3%
11.09.2019, 18:300 Псковичи могут стать обладателями стильного кроссовера LADA XRAY Cross с выгодой до 137 190 рублей 11.09.2019, 17:270 С 13 сентября билеты на автобусы «Псков – Новгород» и «Псков – Великие Луки» станут дешевле 11.09.2019, 17:082 В Псковском районе ведется ремонт автодороги «Псков-Ваулино-Торошино» 11.09.2019, 15:030 На участке улицы Розы Люксембург в Великих Луках закрыто движение транспорта
11.09.2019, 12:214 В рамках нацпроекта на дороге «Псков-Родина» завершаются ремонтные работы 11.09.2019, 12:080 Правительство предложило ужесточить наказание за нарушение ПДД в присутствии детей 11.09.2019, 11:271 Ответственность за нелегальные пассажирские перевозки предложили ужесточить 11.09.2019, 10:512 Интерактив: Километры до автобусных остановок на Запсковье
11.09.2019, 10:360 «Шкоду» угнали в Великих Луках 11.09.2019, 09:486 Дорожные организации проигнорировали торги по ремонту улиц Лагерной и Пароменской в Пскове 11.09.2019, 09:210 Пытавшаяся задержать автомобиль нетрезвая женщина пострадала в ДТП в Пскове 11.09.2019, 09:130 Велосипедистка с 4-летним ребенком врезалась в «Мазду» в Дно
11.09.2019, 09:041 Легенда «Дакара» прибудет на ралли «Псков Ганзейский» 10.09.2019, 20:500 Услуга по регистрации ТС и прицепов в Себежском ГИБДД временно не предоставляется 10.09.2019, 15:320 Покупая LADA Granta в сентябре, псковичи получат выгоду до 83 980 рублей 10.09.2019, 15:010 В Великолукском районе «скорая помощь» столкнулась с лосем и микроавтобусом
10.09.2019, 14:342 В Пскове установят новые пешеходные светофоры на Рижском проспекте и проспекте Энтузиастов 10.09.2019, 08:460 Марка Volkswagen поменяла свой логотип 10.09.2019, 08:310 В ЦБ сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковушек 09.09.2019, 21:323 Губернатор Михаил Ведерников утвердил планы дополнительных дорожных работ в регионе
09.09.2019, 20:000 В Псковском районе установят новые дорожные знаки и нанесут разметку 09.09.2019, 19:120 Псковское ГИБДД: необходимо сдать водительское удостоверение при лишении права управлять автомобилем 09.09.2019, 16:300 Выбрать свой подарок при покупке LADA LARGUS предлагает автосалон «Псков-Лада»  09.09.2019, 15:140 Минтруд предложил ограничить бесплатную парковку для инвалидов III группы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.