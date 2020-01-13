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Интерактив: Светофор на Энтузиастов - недалеко до очередной трагедии

Про новый регулируемый пешеходный переход на проспекте Энтузиастов молчать нельзя - иначе недалеко до очередной трагедии. Видимо, одного случая мало?

Установленный светофор работает неправильно, со сбоями. Кнопки не оказывают никакого очевидного влияния на него. Срок ожидания зеленого света при переходе из сквера к магазину занял у меня почти 4 минуты. На видеозаписи видно, что вторая - дальняя от меня - фаза светофора за это время трижды загоралась зеленым для пешеходов.

Четыре минуты красный свет! В час пик вообще сложно ждать зеленого на островке безопасности, куда набивается человек по 15-20. О какой тут безопасности может идти речь, когда люди не выдерживают и часто переходят на красный? Если раньше водители знали, что перед переходом они должны притормозить, то теперь несутся не большой скорости, ведь им дан зеленый свет.

Долго у нас будут издеваться над людьми и ждать следующую беду или все же отрегулируют светофор?

Елена