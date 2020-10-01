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Фотофакт: Лютая парковка

Поступок водителя автомобиля «Рено», заехавшего на ремонтируемый тротуар у детского сада, в проезде к улице Алтаева, вызвал волну возмущения в социальных сетях.

Фото: группа «Жесть по-псковски»

«Судя по состоянию машины, это не первая такая "парковка" водителя», - заметила одна из участниц сообщества «Жесть по-псковский» в соцсети «ВКонтакте». Другая горожанка констатировала, что это грубое нарушение правил дорожного движения. А третья назвала увиденное «лютой парковкой».

«Как машина оказалась на пешеходной дорожке, бордюр высокий», - выразил недоумение пскович. «Как вариант — задом», - последовал ответ.

«Не достойны мы пока по хорошим дорогам ездить и по тротуарам не разбитым ходить», - резюмировал другой горожанин.