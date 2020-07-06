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Лайфхак: как сэкономить до 4,5 рублей с литра топлива или заправить друга бесплатно

Последнее время все большую популярность приобретают различные программы лояльности. Каждая уважающая себя компания стремится порадовать клиентов своей картой. Есть ли в этом польза или это очередной маркетинговых ход? Давайте разбираться.

Как оказалось, особенно классные «фишки» есть в топливных картах для автомобилистов. Можно копить бонусы, расплачиваться за топливо, аксессуары или вкусную еду на заправке. Кто-то даже копит баллы, чтобы в «черный день» заправить полный бак без денег. Это еще не все полезности, делимся лайфхаком.

Сеть АЗС «Газпромнефть» только что запустила новую акцию «Выгодный поворот», благодаря который любой владелец карты программы лояльности «Нам по пути» может получить литры топлива бесплатно. Чтобы участвовать в акции, нужно:

- Заправляться любым бензином или дизельным топливом на АЗС сети «Газпромнефть» в объеме не менее 30 литров – столько входит в бензобак даже маленькой машины, если заливать «до полного».

- Не забывать перед оплатой предъявлять свою карту «Нам по пути» (бесплатную виртуальную карту можно выпустить прямо в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть»).

Акция продлится 2 месяца, и за каждую следующую заправку в течение 30 дней (с 15 июля по 14 августа, с 15 августа по 14 сентября) участникам будут начислять дополнительные бонусы «Нам по пути», помимо тех, что они получают обычно.

Так, при второй заправке на 30 литров автомобилист будут получать 0,5 дополнительных бонуса за литр, при третьей – 1, а при четвертой – уже целых 2 дополнительный бонуса за каждый литр.

Полученными в ходе акции бонусами «Нам по пути» можно будет в течение трех месяцев оплатить топливо, товары магазинов или кафе на АЗС «Газпромнефть» по курсу 1 бонус = 1 рублю. Опытным участникам программы лояльности будет несложно подсчитать, что, участвуя в акции, они смогут впоследствии сэкономить до 4,5 рублей с каждого литра топлива.

И еще кое-что интересное!

До 30 сентября своими бонусами «Нам по пути» можно будет поделиться с друзьями и близкими. Для этого потребуется только мобильное приложение «АЗС Газпромнефть» и номер карты «Нам по пути» получателя. Бонусы, полученные в подарок, можно потратить сразу после получения.

Проверить свой баланс бонусов, историю начислений и списаний можно в личном кабинете мобильного приложения «Сеть АЗС «Газпромнефть» (раздел «Список транзакций») или в личном кабинете на сайте www.gpnbonus.ru. На этих же ресурсах можно найти полную информацию об акции «Выгодный поворот».