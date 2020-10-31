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Названы самые частые нарушения на АЗС в России

В 2020 году Росстандарт провел внеплановые проверки 1015 российских автозаправочных станций (АЗС), на которые чаще всего жаловались водители. На 130 заправках выявлены нарушения по физическо-химическим показателям топлива, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

Отмечается, что всего было отобрано и испытано 1942 образца автомобильного бензина и дизельного топлива, из которых 152 (7,8%) не соответствовали установленным нормам.

По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5%, по дизельному топливу - 15,1%.

Наиболее часто встречавшееся в 2020 году нарушение на АЗС - превышение массовой доли серы в топливе (19 случаев - бензин; 80 случаев — дизельное топливо), нарушение температуры воспламенения (49 случаев) несоответствующее норме октановое число (6 случаев).