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Жителя Палкинского района могут лишить водительских прав из-за диагноза

Мужчину из Палкинского района могут лишить водительского удостоверения из-за медицинского диагноза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Житель одной из деревень Палкинского района с 2019 года состоит на учете врача-нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов». При наличии такого диагноза он имеет водительское удостоверение.

В соответствии с требованиями федерального закона РФ «О безопасности дорожного движения» наличие медицинских противопоказаний (в том числе алкоголизм, наркомания, токсикомания) - основание для прекращения действия права на управление транспортными средствами, отметили в надзорном ведомстве.

В этой связи заместитель прокурора района обратился в суд с заявлением о прекращении действия права мужчины на управление транспортными средствами.