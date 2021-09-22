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Островский суд рассмотрел дело о превышении лимита по страховому обслуживанию автомобиля

Суд рассмотрел дело островички, которая превысила лимит по страховому обслуживанию автомобиля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Суд рассмотрел гражданское дело по иску страховой компании к местной жительнице о возмещении в порядке суброгации ущерба, причиненного в результате ДТП. 21 января владелица «Мазды 6» нарушила правила дорожного движения, в результате чего ее автомобиль получил механические повреждения.

Ремонт поврежденного автомобиля производился на станции технического обслуживания. Страховая компания выплатила на него более 570 тысяч рублей. «Гражданская ответственность женщины на момент ДТП была застрахована, однако страховая компания возместила причиненные истцу убытки в пределах лимита ответственности в размере 400 000 рублей», - отметили в пресс-службе судов.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме и взыскал с ответчика в пользу истца более 170 тысяч рублей.