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Два новых дорожных знака появится в России

Два новых дорожных знака появится в России. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Согласно документу, один из новых знаков обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов. Появление последнего – результат практики ограничения движения автобусов в городах – организаторах чемпионата мира по футболу 2018 года. При этом данный знак не запрещает движение автобусов, следующих по маршрутам общественного транспорта, и школьных автобусов.

Также новым постановлением введён полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности. Такая мера должна улучшить видимость на дорогах и повысить безопасность движения.