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Гдович отправился в тюрьму за неоднократное нетрезвое вождение

Жителя Гдовского района привлекли к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Мужчина управлял мопедом в состоянии опьянения, будучи ранее судимым за аналогичное преступление. На этот раз полицейские остановили нетрезвого водителя в деревне Спицино Гдовского района.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, на 4 года. Приговор суда вступил в законную силу.