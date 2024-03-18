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Водителей предупредили, кому следует поменять права с 1 апреля

Изменения в закон «О безопасности дорожного движения», вступающие в силу с 1 апреля, устанавливают порядок и сроки обмена иностранных водительских удостоверений на отечественные, рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Так, лицам, получившим после 1 апреля этого года ВНЖ или российское гражданство, нужно сделать российские права в течение одного года с этого момента», — пояснил он.

Тем россиянам, которые получили водительские права за границей, также понадобится заменить их в течение года после въезда в РФ. Не придется переделывать права лишь гражданам Белоруссии и россиянам, получившим их в этой стране, пишет «Прайм».

Поправки вовсе не означают, что водительские удостоверения тут же станут недействительными — для их замены дается достаточно времени. Тем, кто этого не сделает, за вождение авто по таким правам полагается штраф от 5 до 15 тысяч рублей, заключил Гусятников.