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Законопроект об отмене транспортного налога с 2025 года внесли в Госдуму

Группа депутатов от «Справедливой России — За правду» во главе с Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект об отмене с 2025 года транспортного налога в РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

«Главная несправедливость транспортного налога — в том, что он исчисляется в зависимости от мощности двигателя транспортного средства, а не от срока его эксплуатации и других характеристик. В результате одинаковую сумму могут платить те, кто проводит за рулем автомобиля по несколько часов ежедневно, и те, кто выезжает на дачу всего несколько раз в год», — отмечается в пояснительной записке.

Более справедливой, по мнению разработчиков, выглядит схема платить государству не за факт владения имуществом, а за интенсивность его использования посредством уплаты соответствующих акцизов. В таком случае будет работать принцип «пользователь платит, когда едет», и это более справедливая форма платы, считают они.

Поэтому законопроектом предлагается признать утратившей силу главу 28 и отдельные статьи Налогового кодекса, регламентирующие положения, касающиеся транспортного налога, пишет РИА Новости.

Согласно финансово-экономическому обоснованию (ФЭО), принятие такого закона приведет к появлению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в размере около 200 миллиардов рублей ежегодно. В целях их компенсации предлагается изменить норматив зачисления акцизов на бензин класса 5, производимый на территории РФ, предусмотрев, что предлагаемые в настоящее время к зачислению в федеральный бюджет суммы будут зачисляться в региональные бюджеты, что «позволит примерно на 70% покрыть выпадающие доходы в связи с отменой транспортного налога».

Одновременно той же группой депутатов внесен законопроект-спутник, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в связи с отменой транспортного налога.