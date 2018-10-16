Экономика

В первом полугодии 2018 года объем безнадежных микрозаймов составил 26,5 млрд рублей

В первом полугодии 2018 года объем микрозаймов с просрочкой свыше шести месяцев вырос на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,5 млрд рублей. Такие данные предоставило «Известиям» Объединенное кредитное бюро.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию в том числе падением уровня доходов граждан, а также их неспособностью объективно оценить свои финансовые возможности. Также существуют случаи оформления кредита мошенниками.

Подобные долги расцениваются как безнадежные ввиду сложности их возврата. Кроме того, длительная просрочка значительно влияет на кредитную историю.

По словам экспертов, ни МФО, ни банки не предоставят таким должникам новую ссуду. Единственной возможностью для них становятся «черные кредиторы», выдающие займы под 1000% годовых и применяющие незаконные методы взыскания.