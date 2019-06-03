Экономика

Делегация Псковской области примет участие в Петербургском международном экономическом форуме

Делегация Псковской области во главе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 6 по 8 июня в северной столице. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в состав делегации вошли вице-губернатор Нинель Салагаева, руководители профильных органов исполнительной власти, Агентства инвестиционного развития и представители бизнес-сообщества.

Делегаты примут участие в сессиях и дискуссиях, круглых столах, на которых будут рассматриваться актуальные вопросы социально-экономического развития страны и регионов: реализация национальных проектов, вопросы взаимодействия государства и бизнеса, привлечения инвестиций.

Кроме того, губернатор Михаил Ведерников подпишет ряд инвестиционных соглашений, о сотрудничестве с ведущими российскими и мировыми компаниями, о взаимодействии с Россотрудничеством и правительством Архангельской области и другие.

Михаил Ведерников также примет участие в пленарном заседании с участием президента России Владимира Путина, которое состоится в рамках форума 7 июня.

В этом году Псковская область впервые за всю историю ПМЭФ представит собственный стенд, где будет размещена информация о ключевых отраслях развития экономики региона: электротехнической промышленности, машиностроении, агропромышленном комплексе, туризме. Представители псковского бизнеса проведут на нем презентации своих проектов. Свою продукцию и инвестиционный потенциал представят завод электротехнического оборудования («ЗЭТО»), Псковский электротехнический завод («ПЭМЗ»), Титан-Полимер, ОЭЗ ППТ «Моглино».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) - уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Мероприятие проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За годы работы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Традиционно на форуме широко представлен инвестиционный потенциал российских регионов и с каждым годом интерес представителей бизнес-сообществ, глав международных организаций, официальных лиц, экспертов к мероприятию растет. Расширяется география участников форума.

В прошлом году ПМЭФ-2018 был посвящен теме «Создавая экономику доверия» и собрал на своей площадке более 17 тыс. участников из 143 стран мира. В этом году ПМЭФ пройдет под лозунгом «Формируя повестку устойчивого развития».