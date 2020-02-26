Экономика

В стоимость кредита предлагается включить дополнительные услуги

Дополнительные услуги предлагается включить в стоимость кредита. Об этом пишет газета «Известия» ссылкой на руководителя службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.

По его словам, заемщики будут лучше информированы о том, сколько им придется переплачивать за дополнительные услуги, в том числе медицинские страховки, консультации юристов и некоторых комиссиях, которые банки навязывают при выдаче кредита.

При участии Центробанка сейчас разрабатываются поправки к закону о потребительском кредите, которые предполагают внесение всех подобных услуг в расчет полной стоимости кредита (ПСК). Как рассказал Михаил Мамута, в планах регулятора — «расширить» ПСК, включив в этот показатель ряд платежей, которые фактически связаны с кредитом, но законодательно к нему не относятся.

«Например, есть дополнительные услуги, которые сейчас в ПСК не включаются, и человек не до конца понимает финансовую нагрузку, которую на себя берет, соглашаясь на эти услуги. Помимо привычного личного страхования при кредитовании (оно включается в расчет ПСК), банки предлагают, например, медицинское страхование или страхование выезжающих за рубеж, напрямую не связанное с кредитом, но оплачиваемое за счет заемных средств. Также предлагают платные юридические, консалтинговые услуги», — пояснил представитель ЦБ.