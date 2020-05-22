Экономика

Сбербанк в СЗФО за день выдал более 500 кредитов под 2%

Северо-Западный банк ПАО Сбербанк в первый день действия госпрограммы кредитования на выплату зарплаты под 2% заключил 500 кредитных договоров с предпринимателями СЗФО на общую сумму более 700 млн. рублей.

Программа поддержки реализуется в рамках постановления правительства РФ №696 от 16 мая 2020 года. Первым клиентом, который получил средства на Северо-Западе, стала компания из Белозерска Вологодской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.

«Мы видим высокий спрос на эту программу, что неудивительно, ведь при сохранении компанией не менее 90% персонала государство в полном объёме погасит кредит и проценты по нему. На территории СЗФО мы уже одобрили более 1300 заявок, средства зачисляются на счета. Уверен, многим такая поддержка позволит сохранить бизнес и сотрудников в период кризиса. Подать заявку на участие в программе могут как действующие клиенты Сбербанка, так и те, кто раньше у нас не обслуживался», - сообщил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до 30 июня 2021 года, а при списании долга – до 1 апреля 2021 года.