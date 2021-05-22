Экономика

Правительство подготовило новый пакет поддержки бизнеса

Правительство сформировало дополнительный пакет поддержки малого и среднего бизнеса, подготовить который поручал президент.

В пул поддержки вошло обнуление НДС для рестораторов и отельеров, повышение с 15% до 20% обязательной квоты на закупки у МСП для государственных заказчиков и с 20% до 30% - для госкомпаний, предоставление капитала в пределах 100 тысяч рублей в виде сертификатов начинающим предпринимателям на открытие своего дела, поддержка при выводе бизнеса на IPO и ряд других, пишет газета «Известия».

Прямая стоимость дополнительного пакета мер для бюджета не слишком высока - значительная часть инструментов не требует финансирования, от правительства может потребоваться около 15 млрд рублей, оценил управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 21 апреля президент Владимир Путин поручил правительству в течение месяца разработать программу дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.