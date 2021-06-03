Экономика

Бизнес-сообщество Псковской области обсуждает кадровую проблему

Встреча представителей бизнес-сообщества Псковской области проходит сегодня, 3 июня, в офисе регионального союза промышленников и предпринимателей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в формате круглого стола встретились депутат Госдумы, руководитель регионального отделения РСПП Александр Козловский, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев, председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Аржаников, заместитель председателя регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике - начальник отдела развития предпринимательства, торговли и конкуренции Сергей Зуев, заместитель председателя комитета по образованию Игорь Прокофьев, а также представители бизнес-структур, входящие в РСПП.

Ключевая тема разговора — дефицит кадров. Александр Козловский предложил участникам круглого стола обменяться мнениями, как бороться с этой проблемой. Он напомнил, что за полтора месяца на площадках РСПП в Пскове и Великих Луках прошло несколько встреч с предпринимателями, и там кадровый вопрос назывался в числе основных, с которыми сталкивается региональный производитель. В частности, не хватает специалистов инженерно-технических и рабочих специальностей.

Сергей Зуев уточнил, что часть кадров от псковского региона «отнимают» Москва и Санкт-Петербург — специалисты, которые могли бы работать в родном регионе, уезжают работать в столичные города. Он отметил, что для решения этой проблемы предлагается привлекать трудовых мигрантов. «Но это быстрое решение, а должна быть еще и стратегическая работа. Для этого надо четко понимать запрос рынка труда», - подчеркнул Сергей Зуев.

Кроме того, он обозначил проблему, с которой сталкивается областной комитет по экономическому развитию: «Рассылаем в 50 предприятий запрос, какие там нужны кадры, а отвечают нам только предприятия-члены РСПП, да и то не все».

Продолжился круглый стол в формате обмена мнениями о путях решения кадровых проблем в сфере предпринимательства.

Добавим, это мероприятие – своего рода установочная сессия в рамках встреч с предпринимателями, которые проводит Александр Козловский с бизнес-сообществом. Он собирает проблематику, обсуждает с представителями бизнеса и власти возможные пути решения актуальных вопросов. В перспективе данная информация ляжет в основу повестки встречи губернатора с промышленниками и предпринимателями региона.