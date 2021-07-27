Экономика

В России снизились пенсии в реальном выражении

Средний размер назначенных пенсий в июне составил 15 822 рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с июнем 2020 года рост составил 5,6%, однако в реальном выражении в первой половине года пенсии снизились. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В январе текущего года реальный размер средней пенсии демонстрировал рост на 0,4% к январю 2020 года. Однако затем он перешел к снижению: в феврале 2021 года — на 0,1%, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне же сокращение составило 0,8%.

Ранее стало известно, что пенсионные накопления граждан в НПФ к середине года достигли рекордной величины 3 трлн рублей. При этом число застрахованных лиц, которые формируют пенсию в НПФ, постепенно сокращается за счет естественных причин и переходов в Пенсионный фонд России.