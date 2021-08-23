Экономика

Авиабилеты по России подешевели на 30%

Средняя стоимость билетов по России в одну сторону с вылетом в сентябре–декабре упала на 13–17% к 2019 году, а билеты «туда-обратно» стали на 30% дешевле по сравнению с 2020-м, рассказали в сервисах бронирования.

Фото: pixabay.com

«Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тыс.», — отметил представитель сервиса Kupibilet.ru.

Средняя стоимость авиабилета по России в одну сторону в эконом-классе в сентябре-декабре составляет 7,5 тыс. рублей, что на 12,8% меньше того же периода 2019 года, сообщил «Известиям» представитель сервиса Aviasales.

По международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года, добавили в OneTwoTrip.

Сейчас билеты на август и сентябрь продаются в среднем на 15-20% дешевле, чем в августе 2019 года, сообщил представитель авиакомпании Red Wings. В Smartavia видят снижение стоимости билетов на 25-40%, указали в перевозчике.

S7 Airlines уже на протяжении полутора лет фиксирует снижение стоимости авиабилетов относительно 2019 года, сказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. По ее словам, причины разные, конкретно сейчас это связано с тем, что перевозчики выставили большое количество емкостей по России, а также с отсутствием более широких возможностей для полетов за рубеж.

На сентябрь-октябрь в продаже находится почти 23,7 млн кресел на рейсы по РФ, что на 36% больше, чем годом ранее и на 6% выше 2019-го, сообщил источник в крупном перевозчике.