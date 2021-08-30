Экономика

Трем инвесторам в Псковской области предоставят налоговые льготы

Налоговые льготы предоставят трем инвесторам в Псковской области. Такое решение принял Совет по инвестициям под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников в понедельник, 30 августа, провел заседание Совета по инвестициям региона. Это первое совещание в обновленном формате, который объединил инвестиционную комиссию и Совет по инвестициям в единый коллегиальный орган, отметили в пресс-службе.

Глава региона обратил внимание, что члены Совета теперь получили полномочия на принятие решений об утверждении инвестпроектов и предоставлении мер господдержки.

«С учетом этих изменений была актуализирована региональная нормативно-правовая база. В частности, определен порядок заключения соглашений с инвесторами, претендующими на получение господдержки, а также утвержден порядок сопровождения проектов в формате "одного окна". Рассчитываю, что новый формат будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Псковской области», — отметил глава региона.

Первым был рассмотрен проект ООО «Хуторок» по созданию комплексного туристического продукта на территории Печорского района. Гендиректор компании Виктор Почернин рассказал, что планируется строительство объектов рекреации, а также освоение земель, в том числе сельхозназначения, для развития агротуризма. По итогам голосования членами Совета по инвестициям одобрено подписание инвестиционного соглашения с компанией.

В рамках заседания были представлены заявки от трех предприятий. По итогам рассмотрения Совет утвердил все проекты, а также одобрил предоставление им ряда государственных налоговых льгот. Речь, в частности, шла об инвестиционном проекте ООО «Велмаш-С» по созданию индустриальной покрасочной камеры с объемом инвестиций свыше 18 миллионов рублей. В рамках инвестиционной программы предприятия в течение 5-летнего периода планируется вложить более 1 миллиарда рублей.

Также утвердили проект ООО «Пиндструп», нацеленный на увеличение объема выпускаемой продукции для предприятий сельского хозяйства. Объем финансирования — свыше 220 миллионов рублей.

Третий инвестор, которому одобрили предоставление налоговых льгот, — АО «Уклад» с проектом по модернизации производства. На эти цели компания направить порядка 67 миллионов рублей.

Кроме того, Совет одобрил изменения в инвестпроект Псковского хлебокомбината в части увеличения общего объема инвестиций на модернизацию производства до 163 миллионов рублей. Предполагается, что все планы по обновлению производственной линии компания реализует исключительно за счет собственных средств.