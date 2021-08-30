Экономика

Налоговая инспекция №2 в Великих Луках вернула в бюджет почти 300 млн рублей задолженности

Межрайонная ИФНС России №2 по Псковской области проводит масштабную работу по урегулированию задолженности.

Как сообщили в инспекции, за 7 месяцев 2021 года налогоплательщикам направлено более 19 тысяч требований об уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, принято 1633 решения о взыскании задолженности за счет денежных средств, 2314 решений о приостановлении операций по счетам. В службу судебных приставов направлено 778 постановлений и 1007 судебных актов о взыскании задолженности за счет имущества налогоплательщика.

В результате совместной работы со службой судебных приставов в 2021 году произведено 93 ареста имущества должников на сумму 10 777 тыс. рублей.

На регулярной основе проводится анализ имущественного положения должников, в том числе с целью выявления дебиторской задолженности, имущественных прав, на которые законодательством также предусмотрено обращение взыскания.

В отношении должников – физических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются все предусмотренные законом меры взыскания, в том числе, ограничение на выезд из страны. От всех мер принудительного взыскания в бюджет в 2021 году уже поступило 298,5 млн рублей.

Информацию о наличии или отсутствии налоговой задолженности, можно, получить через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика», на портале госуслуг, а также на сайте ФССП России – в Банке данных исполнительных производств.