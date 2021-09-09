Экономика

Псковские объекты культуры освободили от налоговых платежей

Библиотеки, архивы, музеи и прочие объекты культуры и организации творческой деятельности освобождаются от обязанности по исчислению и уплате авансовых платежей по налогу на прибыль организаций за 2020 и 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении ФНС России.

Налог на прибыль организаций за 2020 и 2021 года данные организации платят до 28 марта 2022 года, напомнили в УФНС.

Кроме того, такие организации освобождаются от обязанности представления налоговых деклараций за отчетные периоды 2020 и 2021 годов.

Это стало возможно благодаря изменениям, внесенным в статьи 286, 287, 289 Налогового кодекса РФ Федеральным законом № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения вступили в силу со 2 августа 2021 года.

Определить вид экономической деятельности организации определяется по коду основного вида в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 31 декабря 2020 года, добавили в УФНС.