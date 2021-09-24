Псковичам рассказали, почему важно вовремя заплатить имущественные налоги

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова рассказала, почему важно вовремя заплатить имущественные налоги. Об этом она сообщила на пресс-конференции ПЛН 24 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Имущественные налоги формируют и региональные, и местные бюджеты и являются основой социальных программ, реализуемых на местах для жителей Псковской области, — отметила она. — Всего в бюджет Псковской области в прошлом году поступило более 1 млрд 61 млн рублей имущественных налогов физических лиц. Уровень собираемости — 99,6%. Это высокий показатель».
Необходимо сохранить динамку роста собираемости имущественных налогов, чтобы бюджеты не пострадали, подчеркнула Татьяна Волкова. «Все жители Псковской области должны исполнять свои налоговые обязательство своевременно и в полном объеме», — сказала она.
Имущественные налоги обязаны уплачивать собственники жилых и нежилых помещений: дворов, квартир, комнат, гаражей, иных зданий, строений и сооружений, напомнила Татьяна Волкова.
«Транспортные налог должны оплатить граждане, имеющие в собственности автомобили, мотоциклы, автобусы, снегоходы, яхты, парусные суда, катера, моторные лодки и так далее. А земельный налог обязаны уплачивать владельцы земельных участков», — продолжила она.
Уплатить имущественные налоги необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.
При неполучении до 1 ноября налогового уведомления нужно обратиться в налоговую инспекцию или в МФЦ, также можно заполнить форму в «Личном кабинете налогоплательщика». Если в налоговом уведомлении содержится неактуальная или же некорректная информация, то для проверки актуальности необходимо также обратиться в налоговые органы любым удобным образом, резюмировала Татьяна Волкова.