Экономика

В ФНС разъяснили, как оплатить имущественные налоги

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова на пресс-конференции ПЛН рассказала, как оплатить имущественные налоги, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уплатить налоги граждане могут онлайн из "Личного кабинета", при помощи сервиса "Заплати налоги" на сайте ФНС России, воспользовавшись функцией "Единый налоговый платеж", с помощью своего смартфона через мобильное приложение "Налоги ФЛ", а также в ближайшем отделении банка или Почты России», - уточнила она.

Татьяна Волкова также рассказала, что изменений в порядке предоставления налоговых льгот и налоговых вычетов в этом году нет. Она напомнила, что для отдельных категорий налогоплательщиков (в том числе для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, многодетных, собственников хозпостроек на садовых, огородных и приусадебных участках площадью не более 50 квадратных метров) действует беззаявительный (автоматический) порядок предоставления льгот.

«С 2021 года беззаявительный принцип предоставления налоговых льгот применен к такой категории налогоплательщиков, как ветераны боевых действий. Это нам позволило самостоятельно предоставить такую льготу 1,5 тыс. физическим лицам по земельному налогу и 6 тыс. физическим лицам по налогу на имущество физических лиц, что во много раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда льгота носила заявительный принцип», - добавила Татьяна Волкова.