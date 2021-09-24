В ФНС разъяснили, как оплатить имущественные налоги

Начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Псковской области Татьяна Волкова на пресс-конференции ПЛН рассказала, как оплатить имущественные налоги, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Татьяна Волкова также рассказала, что изменений в порядке предоставления налоговых льгот и налоговых вычетов в этом году нет. Она напомнила, что для отдельных категорий налогоплательщиков (в том числе для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, многодетных, собственников хозпостроек на садовых, огородных и приусадебных участках площадью не более 50 квадратных метров) действует беззаявительный (автоматический) порядок предоставления льгот.
«С 2021 года беззаявительный принцип предоставления налоговых льгот применен к такой категории налогоплательщиков, как ветераны боевых действий. Это нам позволило самостоятельно предоставить такую льготу 1,5 тыс. физическим лицам по земельному налогу и 6 тыс. физическим лицам по налогу на имущество физических лиц, что во много раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда льгота носила заявительный принцип», - добавила Татьяна Волкова.