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Экономика

Минфин предложил изменения в налогообложение физлиц

29.09.2021 07:15|ПсковКомментариев: 0

Министерство финансов планирует донастроить налогообложение физлиц. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на приложение к Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенной-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023-го и 2024-го.

Одно из предложений ведомства касается удаленных сотрудников российских фирм, которые живут за рубежом. Их могут обязать платить НДФЛ.

«Закрепление в законодательстве особенностей налогообложения вознаграждений при исполнении трудовых обязанностей дистанционно за пределами России. Предполагается установить, что такие выплаты относятся в целях налогообложения к доходам от источников в Российской Федерации», — говорится в документе.

Другая инициатива связана с ужесточением фискального контроля над выигрышами в букмекерских конторах. Сегодня, если сумма таких поступлений превышает 15 тыс. рублей, налоговыми агентами выступают сами букмекеры. Однако если куш меньше, граждане обязаны платить НДФЛ самостоятельно. Минфин предлагает возложить всю ответственность на игорные заведения.

Впрочем, несколько изменений направлены на сокращение фискальной нагрузки. Например, для освобождения от налогообложения будут установлены предельные размеры компенсационных выплат, которые работодатели производят своим дистанционным сотрудникам за организацию труда.

Теги: #налоги #Минфин
Источник: Псковская Лента Новостей
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