Аркадий Мурылев перечислил перспективные в 2022 году отрасли

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) перечислил перспективные в 2022 году отрасли предпринимательства в регионе.
Бизнес-омбудсмен также отметил лесоперерабатывающую отрасль, которая будет перспективной даже с учетом предстоящих в 2022 году запретов и ограничений.
«Сельское хозяйство, несмотря на низкую маржинальность, тоже многообещающая сфера, хоть и не простая. Но, насколько я знаю, те люди, которые правильно ведут свой бизнес, развиваются очень хорошо», - добавил Аркадий Мурылев.