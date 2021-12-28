Экономика

Аркадий Мурылев перечислил перспективные в 2022 году отрасли

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) перечислил перспективные в 2022 году отрасли предпринимательства в регионе.

«На мой взгляд, перспективной отраслью у нас все еще остается строительство. Несмотря на то, что из-за пандемии рост в этой сфере сейчас немного приостановился. Некоторые предприниматели уходят из отрасли и создают свои строительные организации, осваивают новые площадки», - сказал гость студии.

Бизнес-омбудсмен также отметил лесоперерабатывающую отрасль, которая будет перспективной даже с учетом предстоящих в 2022 году запретов и ограничений.

«Сельское хозяйство, несмотря на низкую маржинальность, тоже многообещающая сфера, хоть и не простая. Но, насколько я знаю, те люди, которые правильно ведут свой бизнес, развиваются очень хорошо», - добавил Аркадий Мурылев.