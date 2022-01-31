Экономика

Собственники имущества задолжали псковской налоговой около 580 млн рублей

Задолженность по имущественным налогам в Псковской области по состоянию на 1 января составила 578 млн рублей. В целом за год этот показатель снизился на 19 млн рублей или на 3%. Об этом на пресс-конференции в объединенном пресс-центре ПЛН и радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил заместитель руководителя УФНС России по Псковской области Алексей Павлов.

«Жителям Псковской области как физическим лицам, наверное, в первую очередь интересна ситуация с имущественными налогами, то есть налогами на имущество, транспортным и земельным налогами. По состоянию на 1 января долг по имущественным налогам в целом по области составил 578 млн рублей, из них 425 млн рублей - по транспортному налогу, 100 млн рублей - по земельному и 54 млн рублей - по земельному налогу для физических лиц», - рассказал Алексей Павлов.

По его словам, снижение этого показателя на 19 млн рублей (3%) обусловлено ответственным подходом жителей Псковской области к своим налоговым обязательствам, а также результатами работы налоговой.