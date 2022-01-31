Экономика

Елена Бибикова напомнила даты ежегодной индексации пенсий в России

Размер пенсий в России изменяется четыре раза в год. Об этом на вебинаре по вопросам пенсионного обеспечения напомнила сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, член общественного совета проекта «Единой России» «Старшее поколение» Елена Бибикова, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вебинар по вопросам пенсионного обеспечения сенатор Елена Бибикова провела сегодня, 2 февраля.

«У нас есть несколько знаковых дат, когда размеры пенсий индексируются и увеличиваются на федеральном уровне. Это 1 января, 1 февраля, 1 апреля и 1 августа», - напомнила Елена Бибикова.

По ее словам, 1 января индексируются страховые пенсии всем неработающим пенсионерам. Это, в частности, пенсии по старости и по потере кормильца. «Эти пенсии индексируются на уровень выше инфляции, ежегодно в среднем на 1% выше инфляции и в среднем на 1000 рублей, чтобы к 2024 году средний размер пенсий в стране достиг 20 тысяч рублей», - пояснила Елена Бибикова.

Она напомнила, что в этом году с 1 января пенсии уже проиндексировали на 5,9%. Однако уровень инфляции за прошлый год определили уже после 1 января. Он составил 8,39%. В связи с этим с 1 февраля пенсии проиндексируют еще на 2,7%, всего - на 8,6%, что выше официального уровня инфляции.

С 1 февраля индексируются выплаты, которые в России получают почти 15 млн человек. Это федеральные льготники - ветераны, участники боевых действий, дети-инвалиды, чернобыльцы. Они получают ежемесячную денежную выплату, которая индексируется с 1 февраля на 8,4%.

Сенатор добавила, что с 1 апреля проходит индексация пенсий по величине прожиточного минимума для пенсионеров (в Псковской области сегодня это 10 773 рубля - ред.), а с 1 августа - прибавки пенсионерам, которые работали на протяжении прошедшего года и уплачивали страховые взносы.