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Экономика

ФНС готовит сервис платежей для самозанятых

04.02.2022 09:24|ПсковКомментариев: 0

Налоговая служба в ближайшее время планирует запустить сервис платежей для самозанятых напрямую из приложения «Мой налог». Новый функционал может заработать уже в феврале этого года, пишет газета «Известия».

В особенности, по данным источников, сервис будет полезен для тех, у кого нет своего сайта, так как им больше не нужно будет регистрироваться в сторонних платежных сервисах. Все будет аккумулировано в «Моем налоге», который есть у каждого самозанятого. Ему остается только выбрать в приложении платежный сервис: далее будет выставлен счет для покупателей и отправлен на почту или в любой мессенджер, где клиент, оплатив все, получает электронный чек.

В ЮMoney сообщили, что компания в курсе внедрения налоговой службой нового функционала. Там отметили, что рассматривается возможность интеграции с сервисом. Самозанятые используют ЮKassa (платежный сервис ЮMoney) для приема платежей: в декабре прошлого года оборот увеличился в четыре раза (на 323%) по сравнению с декабрем 2020-го, добавили в пресс-службе компании.

«Функция по приему платежей напрямую в "Моем налоге" будет удобна для самозанятых. Новый функционал будет актуален для тех, у кого нет непрерывного потока заказов или своего сайта, а также работающим в офлайне», — оценил коммерческий директор НКО «Монета» Сергей Смирнов.

Опрошенные изданием эксперты считают, что потребность в появлении нового сервиса платежей высока. Его правильная реализация позволит снизить размер комиссии на рынке, которые порой доходят до 5% от суммы транзакции, рассчитывают специалисты.

Теги: #налоги #самозанятые
Источник: Псковская Лента Новостей
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