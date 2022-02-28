Экономика

Для оплаты налогов у организаций Псковской области остался один день

Не позднее 1 марта 2022 года юридические лица обязаны оплатить транспортный и земельный налоги, налог на имущество организаций за 2021 год. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной налоговой службы по региону, такие сроки определены законами РФ от 29 сентября 2019 года №325-ФЗ и от 2 июля 2021 года №305-ФЗ.

В управлении отметили, что авансовые платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество организаций нужно оплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы календарного года.

«Указанные платежи по транспортному налогу и налогу на имущество организаций предусмотрены законами Псковской области. По земельному налогу, порядок уплаты авансовых платежей, в том числе освобождение от уплаты для отдельных категорий плательщиков, устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований Псковской области», - заметили в УФНС.

Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во всех регионах. Действовавшие ранее полномочия субъектов РФ и представительных органов муниципальных образований по определению сроков их уплаты отменены.

В случае, если организация самостоятельно не оплатила исчисляемые имущественные налоги и авансовые платежи, по ним начисляются пени, а налоговые органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.

За 2021 год налогоплательщики-организации уплатили 1 миллиард 917 миллионов рублей, в том числе по налогу на имущество организаций 1 миллиард 500 миллионов, по транспортному налогу 170 миллионов рублей и по земельному налогу 247 миллионов рублей.