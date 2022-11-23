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Экономика

Треть расходов бюджета РФ придется на последние месяцы 2022 года

24.11.2022 07:01|ПсковКомментариев: 0

Траты из федерального бюджета в IV квартале составят 9,3 трлн рублей или 32,1% от их общего объема. По данным Счётной палаты, при этом в I квартале уровень исполнения расходов составил 5,8 трлн рублей, во II — 6,7 трлн, в III — 7,1 трлн.

В числе факторов влияющих на неравномерность распределения бюджетных средств в течение года, расплата по госконтрактам, перечисление зарплат, денежного содержания, пенсий, а также межбюджетных трансфертов, со ссылкой на пресс-службу Минфина сообщают «Известия».

Перенос трат на конец года связан также с подготовкой и проведением конкурсных процедур, разработкой проектно-сметной документации и получением положительных заключений государственной экспертизы, добавили в Счетной палате. Кроме того, в последние месяцы принимаются нормативные акты, которые регулируют правила предоставления бюджетных денег, и заключаются соглашения о субсидиях юрлицам.

В период с 2015 по 2021 годы доля расходов в IV квартале по отношению к их общему объему увеличилась с 30,4% до 34,2%, подчеркнули в контрольном органе. Эта тенденция связана с ростом размера бюджетных трат, пояснили там.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин неоднократно критиковал неравномерное использование средств в течение года.

«Мы должны констатировать низкую дисциплину исполнения федерального бюджета. Нужно очень серьезно и глубоко разбираться в причинах», — говорил он ранее.

Теги: #бюджет
Источник: Псковская Лента Новостей
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