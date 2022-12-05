Экономика

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023-2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, предусматривающий постепенное сокращение дефицита бюджета с 2% до 0,7% ВВП. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Доходы бюджета России в 2023 году составят 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы - 29,056 трлн рублей (19,4% ВВП). Доходы бюджета в 2024 году составят 27,24 триллиона рублей, в 2025 году - 27,98 триллиона рублей, а расходы составят 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей соответственно. Таким образом, в течение трех лет бюджет будет дефицитным: дефицит составит 2% ВВП в 2023 году, 1,4% ВВП в 2024 году, 0,7% ВВП в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита будут государственные закупки, пишет RuNews24.

Ожидается, что в 2023-2025 годах объем государственного долга Российской Федерации увеличится. Объем государственного долга по итогам 2023 года составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. В результате в течение ближайших трех лет, согласно пояснительной записке, объем государственного долга России «останется на безопасном уровне (менее 20% ВВП)». Однако доля внутреннего долга в общем объеме государственного долга составит 81,6% в 2023 году, 82,4% в 2024 году и 83,5% в 2025 году.

На 1 января 2024 года верхний предел внутреннего долга Российской Федерации составит около 20,697 триллиона рублей, а внешний долг - 66,6 миллиарда долларов или 63,4 миллиарда евро; на 1 января 2025 года он составит 22,804 триллиона рублей и 68,1 миллиарда долларов (или 63,1 миллиарда евро) соответственно; на 1 января 2026 года - 24,994 триллиона рублей и 68 миллиардов долларов (или 61,2 млрд евро).

На начало 2023 года Фонд национального благосостояния составит 8 триллионов 987,4 миллиарда рублей (6% ВВП), на начало 2024 года - 6 триллионов 252,9 миллиарда рублей (3,9% ВВП), на начало 2025 года - 5 триллионов 947,2 миллиарда рублей (3,5% ВВП). В то же время ожидается, что к концу 2025 года объем фонда увеличится до 6 триллионов 644,3 миллиарда рублей (3,9% ВВП).

Основные характеристики бюджета определяются прогнозируемым объемом ВВП в 149,949 триллиона рублей, прогнозируемым объемом ВВП в 2023 году, 159,714 триллиона в 2024 году, 170,598 триллиона в 2025 году и уровнем инфляции не выше 5,5% в 2023 году и 4% в 2024-2025 годах.