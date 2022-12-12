Финансист назвал способ заработать на «росте цен»

Инфляционные облигации, в просторечии линкеры, призваны скорее не зарабатывать, а защищать ваши деньги от роста цен. Но иногда срабатывают удачные стратегии, позволяющие получить доход с помощью этого инструмента, рассказал портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.
Линкеры — это облигации федерального займа (ОФЗ-ИН), которые ежемесячно индексируются по официальной инфляции. Плюс к этому дважды в год выплачивается купонный доход в 2,5% от увеличенного номинала.
«Обычно, если инфляция выше 4%, именно она вносит основной вклад в ваш доход и "съедает" его. Исключение — рискованные стратегии с привлечением заемных средств, увлечение которыми может привести к разорению», — приводит слова эксперта «Прайм».
Инвесторам, для которых важен именно номинальный прирост, а не реальный (за вычетом инфляции), как правило, линкеры не интересны. Более привлекательны для них облигации с постоянным купоном, которые принесут больший доход, заметил он.
Однако иногда возникают благоприятные возможности, которые как правило, быстро отыгрываются рынком, например:
Для того, чтобы вовремя отследить эти моменты и заработать, нужно уметь верно оценить инфляционные риски и понимать, когда стоит купить и продать линкер, подытожил Мустаев.