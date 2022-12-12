Экономика

Финансист назвал способ заработать на «росте цен»

Инфляционные облигации, в просторечии линкеры, призваны скорее не зарабатывать, а защищать ваши деньги от роста цен. Но иногда срабатывают удачные стратегии, позволяющие получить доход с помощью этого инструмента, рассказал портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

Линкеры — это облигации федерального займа (ОФЗ-ИН), которые ежемесячно индексируются по официальной инфляции. Плюс к этому дважды в год выплачивается купонный доход в 2,5% от увеличенного номинала.

«Обычно, если инфляция выше 4%, именно она вносит основной вклад в ваш доход и "съедает" его. Исключение — рискованные стратегии с привлечением заемных средств, увлечение которыми может привести к разорению», — приводит слова эксперта «Прайм».

Инвесторам, для которых важен именно номинальный прирост, а не реальный (за вычетом инфляции), как правило, линкеры не интересны. Более привлекательны для них облигации с постоянным купоном, которые принесут больший доход, заметил он.

Однако иногда возникают благоприятные возможности, которые как правило, быстро отыгрываются рынком, например:

инвестор ожидал всплеска инфляции в краткосрочной перспективе и купил краткосрочный линкер, если прогноз оправдался, то инвестор заработает в номинальном выражении; инвестор ожидает смягчения денежно-кредитной политики, то есть падение реальной ставки, тогда имеет смысл покупать долгосрочный линкер, поскольку его котировки вырастут; инвестор заметил неэффективность рынка, например, разница между доходностью ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН упала меньше целевой инфляции Центробанка (сейчас такой ситуации нет).

Для того, чтобы вовремя отследить эти моменты и заработать, нужно уметь верно оценить инфляционные риски и понимать, когда стоит купить и продать линкер, подытожил Мустаев.