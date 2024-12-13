Общество

Пыталовскую школу имени Никонова закрыли на карантин

Пыталовская средняя школа имени А. А. Никонова полностью закрыта на карантин в связи с заболеваемостью ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Помимо этого, в Псковской области по причине заболевания ОРВИ образовательный процесс частично приостановлен в 36 классах в 24 общеобразовательных учреждениях, а также в двух группах двух дошкольных образовательных учреждений.

Напомним, с 9 по 15 декабря в Псковской области выявлено 4027 случаев ОРВИ. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 59%.