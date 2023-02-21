Экономика

Предпринимателей защитят от необоснованного заключения под стражу

Кабмин предложил определиться с основаниями, по которым попавших под уголовное преследование предпринимателей будут заключать под стражу.

Соответствующие поправки в уголовно-процессуальный кодекс Госдума 22 февраля приняла в первом чтении, сообщает «Парламентская газета».

По итогам XXV Петербургского международного экономического форума в 2022 году Владимир Путин поручил пересмотреть основания для заключения под стражу бизнесменов. Приоритетными, по мнению главы государства, должны быть такие меры пресечения, которые позволят им и дальше заниматься предпринимательством.

Поправки в уголовно-процессуальный кодекс, определяющие такие меры, Правительство внесло в Госдуму 8 декабря прошлого года.

Согласно предложенным нормам, заключение предпринимателя под стражу станет возможным только в таких случаях, если он не имеет места жительства, нарушил ранее избранные меры пресечения либо скрылся, пояснил на пленарном заседании Госдумы заместитель министра юстиции Андрей Логинов.

Продление срока заключения под стражу и предварительного расследования свыше двух месяцев разрешат лишь с согласия руководителя следственного органа субъекта Федерации. При этом необходимость следственных действий больше не станут считать единственным и достаточным основанием для продления такого периода.

Еще один аргумент правительства в пользу законопроекта — ходатайств о мере пресечения в виде содержания под стражей за экономические преступления становится больше. По статистике Судебного департамента, в 2020 году таких ходатайств было 118, в 2021 году — 151, за первое полугодие 2022 года — 149, рассказал Логинов.

С тем, что такую тенденцию необходимо переломить, парламентарии согласились. В условиях санкционного давления важно обеспечить снижение риска уголовного преследования отечественных предпринимателей, уверена первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирина Панькина. Владимир Путин сказал об этом и 21 февраля в послании Федеральному Собранию, напомнила она. В частности, глава государства предложил вернуться к пересмотру экономических составов преступлений в уголовном законодательстве. Перегибать палку, по его словам, ни к чему.

Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, руководитель Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, имеют место случаи, когда бизнес обвиняемого предпринимателя блокируют, а потом уголовное дело разваливается. «При этом недоброжелатели или рейдеры оказываются в выгодном положении», — признал он.

Даже если такие случаи редкость, сегмент рынка, который был занят предприятием подсудимого, могут занять компании-конкуренты. «Так или иначе предприниматель может потерять возможность продолжать свое дело. Поэтому нельзя не согласиться с предложениями законопроекта правительства», — считает он.

В России продолжат гуманизацию уголовного законодательства в отношении экономических преступлений, уверен парламентарий.