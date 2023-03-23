Экономика

Расходы на покупку смартфонов в России выросли на 10-35%

В начале марта этого года по сравнению с концом декабря 2022 года средний чек на смартфоны в РФ вырос с 21,5 до 23,5 тысячи рублей, рассказал сотрудник одного из ритейлеров: рост составил 9,3%.

Схожие данные приводит и МТС. Стоимость аппаратов при покупке за первые две недели марта составила 23 тысячи рублей — в декабре 2022-го она равнялась 21 тысяче рублей, а в январе 2023-го — 21,7 тысячи, утверждает представитель оператора.

В «Ситилинке» называют более существенные цифры — этот показатель с начала года вырос на 35%. В январе и первой половине февраля покупатели приобретали бюджетные устройства, а перед праздниками 23 февраля и 8 марта — более дорогие, объясняют динамику представители ритейлера.

В прошлом году средний чек на смартфоны в РФ, напротив, падал — такие подсчеты ранее приводила GS Group. По сравнению с 2021-м он сократился почти на 20% до 19,2 тысячи рублей, подсчитали аналитики компании.

Это связано с возобновлением спроса на продукцию известных и дорогих мировых брендов, поставляемых в РФ по параллельному импорту, считает источник в крупном ритейлере, сообщают «Известия».

Рост среднего чека на смартфон действительно связан с тем, что россияне вновь начали покупать более дорогие аппараты, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На рост чека могло повлиять и то, что с начала этого года российские таможенные органы начали активно пресекать ввоз в страну серых (контрабандных) смартфонов, импортеры которых не платят пошлины, а продавцы — налоги, указывает Эльдар Муртазин. В ситуации, когда поставки дешевых, но не обеспеченных никакими гарантиями аппаратов прекратился, покупатели все чаще идут к законопослушным продавцам, у которых гаджеты стоят дороже, — это тоже одна из причин роста стоимости, считает эксперт.