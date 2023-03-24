Экономика

Правительство РФ одобрило проект об организации свободной экономической зоны в новых регионах

Правительство России одобрило проект закона о создании свободной экономической зоны (СЭЗ) в новых регионах, сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона "О свободной экономической зоне на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - приводит сообщение РИА Новости.

О том, что в новых регионах России планируется создание СЭЗ, Минэкономразвития сообщало в октябре прошлого года. Тогда замминистра экономического развития Сергей Назаров заявлял, что для реализации экономического потенциала новых регионов будут использованы все имеющиеся у РФ инструменты развития региональных экономик.

Кроме того, кабмин на заседании одобрил возможность установления налоговых льгот, в том числе по налогам на прибыль, имущество, в отношении земельных участков для участников свободной экономической зоны на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Также члены кабмина одобрили законопроект о внесении корреспондирующих изменений в действующие нормы федеральных законов регионов для приведения их в соответствие с положениями проекта федерального закона о СЭЗ.