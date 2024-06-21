Общество

Поддельное сливочное масло нашли в онкодиспансере в Пскове

Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в трёх социальных учреждениях Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Пробы сливочного масла взяли в Красногородской школе-интернате «Агрошкола», Псковском областном онкологическом диспансере и Болгатовском доме-интернате. Их направили в Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» для дальнейших лабораторно-инструментальных исследований.

Выяснилось, что продукция «Масло сливочное "Крестьянское"», «Масло сладко-сливочное несоленое "Крестьянское"», и «Масло крестьянское сладко-сливочное несоленое» не соответствуют требованиям методических указаний по оценке подлинности и выявлению фальсификации в молочной продукции, Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по показателям: бета-ситостерин, кампестерин, стигмастерин.

Таким образом, результаты лабораторных исследований свидетельствуют о фальсификации жировой фазы продукции жирами немолочного происхождения.

Управление Россельхознадзора проинформировало комитет по социальной защите Псковской области, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, производителей продукции ООО «Маслово село» (Тульская область), ООО «Горизонт» (Брянская область) и ООО «Астор» (Челябинская область).

Также информационные письма были направлены в адреса указанных социальных учреждений и в территориальные управления Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора, управление по Брянской, Смоленской и Калужской областям, управление по городу Москва, Московской и Тульской областям, на территории которых осуществляют деятельность предприятия, выпускающие в оборот пищевую продукцию.