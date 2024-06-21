Общество

Резервные дни ЕГЭ завершились в Псковской области

Резервные дни основного периода завершились в Псковской области экзаменами по истории, литературе, обществознанию, русскому языку, физике и письменной частью английского языка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

21 июня в Псковской области экзамены проходили для выпускников прошлых лет, пожелавших улучшить свой предыдущий результат или вновь сдать экзамен, а также для выпускников текущего года, у которых совпали дни экзаменов по выбору.

Всего в экзаменах приняло участие 33 человека. Экзамены проходили в 5 пунктах проведения. Для их проведения было задействовано 50 учителей, работу пунктов контролировали 5 общественных наблюдателей, в том числе 2 федеральных

Свои результаты ребята узнают не позднее 1 июля.