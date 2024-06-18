В России и мире

Коммунальщиков заставят вкладывать средства в обновление ЖКХ-инфраструктуры

Организации водоснабжения и водоотведения обяжут разрабатывать инвестиционные программы для обновления изношенной коммунальной инфраструктуры. Эти документы они должны будут согласовывать с региональными властями и прежде, чем вновь поднять тарифы, доказать, что средства были использованы целевым образом.

Такой законопроект 24 июня будет внесен в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), зампредами того же комитета Владимиром Кошелевым (ЛДПР) и Светланой Разворотневой (ЕР), пишут «Известия».

Согласно пояснительной записке, в настоящее время контроль за принятием решений об утверждении таких программ отсутствует, как и не закреплена обязанность их разрабатывать. Как отмечают авторы, это приводит к тому, что их имеют только 2,5% ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере водоснабжении и 4% — в водоотведении.

В документе сообщается, что в среднем ежегодно РСО закладывают на ремонт сетей холодного водоснабжения 10,4% от тарифа; водоотведения — 9,51%; теплоснабжения — 3,87%. При этом, по официальным данным Минстроя нуждаются в замене 43,4% сетей водоснабжения — фактическая доля их замены равна 1,1%; 46,2% сетей сточных вод, при этом фактическая доля замены — 0,4%, подчеркивается в документе.

«Цены на услуги для жителей растут, деньги на капремонт собираются, но никаких видимых изменений в качестве люди не видят. Новые нормы позволят навести порядок в разработке и реализации инвестиционных программ», — пояснил один из авторов Сергей Пахомов.

